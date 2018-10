FOTO: To je ostalo od avtomobila po trku z vlakom

Iz zmečkane pločevine so morali vozniku pomagati gasilci. FOTO: JZGRD Nova Gorica

Ukleščenemu vozniku so na pomoč prihiteli gasilci iz Nove Gorice. FOTO: JZGRD Nova Gorica

Lokomotiva je silovito trčila v avto. FOTO: JZGRD Nova Gorica

Voznik se je hudo poškodoval. FOTO: JZGRD Nova Gorica

Poškodovanega voznika rešili s tehničnim posegom

PRVAČINA – Po trčenju tovornega vlaka in osebnega avtomobila , ki se je zgodilo danes malo po 8. uri na nezavarovanem železniškem prehodu čez železniško progo blizu naselja Prvačina, od avtomobila ni ostalo veliko. Iz kupa zverižene pločevine so gasilci rešili 33-letnega voznika, ki so ga huje poškodovanega kasneje s helikopterjem SV v spremstvu zdravniške ekipe prepeljali v UKC Ljubljana.Novogoriški policisti so ugotovili, da je 33-letni voznik avtomobila peljal po lokalni cesti proti naselju Prvačina (zaselek Podfrata) čez nezavarovan prehod čez železniško progo, pri čemer ni upošteval pravil prednosti in se ni prepričal, ali se prehodu približuje vlak. Z njegove desne strani je tedaj iz Sežane proti Novi Gorici peljala tovorna lokomotiva, ki jo je vozil 53-letni strojevodja (skupaj z 52-letnim pomočnikom). Vlak je s prednjim delom trčil v desni bok osebnega avtomobila in ga po trčenju potisnil naprej slabih 60 metrov, nato pa je osebno vozilo odbilo desno pod železniško progo in se ustavilo v jarku. Osebno vozilo je bilo v prometni nesreči popolnoma uničeno. Tovorna lokomotiva se je na tirih zaustavila po slabih 105 metrih.Voznik je ostal ukleščen v vozilu, gasilci JZ GRD Nova Gorica pa so ga s tehničnim posegom rešili iz vozila. Na kraju nesreče so ga oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica in ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Zatem pa je bil z vojaškim helikopterjem v spremstvu zdravniške ekipe odpeljan na zdravljenje v ljubljanski klinični center. V zvezi z nesrečo so policisti obvestili tudi pravosodne organe.Prometni policisti bodo 33-letniku izdali plačilni nalog zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa in o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili iz PU Nova Gorica.