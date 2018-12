VRANSKO – Ob 14.30 je na avtocesti Ljubljana–Celje pred cestninsko postajo Vransko v občini Vransko prišlo do prometne nesreče z udeležbo tovornega in dveh osebnih vozil, od katerih je eno vleklo prikolico. Posredovali so gasilci PGE Celje in CZR Domžale, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih in z vpojnim sredstvom sanirali razlite motorne tekočine. Zaradi nesreče ja bila avtocesta zaprta za ves čas trajanja intervencije, poroča Uprava za zaščito in reševanje.