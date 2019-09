FOTO: Tihotapil 4 kile heroina

Na črnem trgu je zaseženo mamilo pri prodaji na veliko vredno med 60.000 in 80.000 evri, pri ulični prodaji še več.

KRANJ – Policisti Postaje letališke policije Brnik so pri izvajanju mejne kontrole v ponedeljek zvečer državljanu Srbije zasegli štiri kilograme heroina.Srb je na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana z letalom pripotoval iz Turčije, mamilo, ki je skupaj z embalažo tehtalo okoli štiri kilograme, pa so v temeljiti kontroli našli v njegovem potovalnem kovčku, in sicer v tako imenovani dvojni steni kovčka, ki je bil posebej prirejen za tihotapljenje droge. Brniški policisti so kaznivo dejanje zaznali v rednem delu pri zelo temeljitem izvajanju mejne kontrole, navajajo na kranjski policijski upravi. Na črnem trgu je tolikšna količina heroina pri prodaji na veliko vredna med 60.000 in 80.000 evri, pri ulični prodaji pa bistveno več. Srbu so zaradi suma kaznivega dejanja odredili pridržanje po predpisih o kazenskem postopku in ga bodo po izvedenih aktivnostih kriminalistov sektorja kriminalistične policije kranjske policijske uprave s kazensko ovadbo privedli na pristojno sodišče.Za kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.