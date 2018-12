FOTO: Strašno, osem se jih je gnetlo v vozilu

PODLEHNIK, LANCOVA VAS – Policisti PP Podlehnik so v začetku decembra obravnavali dva nezakonita vstop v državo. V prvem primeru so izsledili šest državljanov Afganistana (eno mladoletno osebo in pet otrok), in ker so zaprosili za mednarodno zaščito, so jih odpeljali v azilni dom v Ljubljano. V postopek se je vključil tudi center za socialno delo.



Pretekli petek ponoči okoli enih zjutraj na avtocesti zunaj naselja Lancova vas pa so policisti ustavili voznika osebnega avtomobila z italijanskimi registrskimi oznakami. Voznik, sicer državljan Pakistana z urejenim dovoljenjem za prebivanje v Italiji, je prevažal sedem državljanov Afganistana. Ti so sprva peš prestopili državno mejo s hrvaške smeri in nato v bližini mejnega prehoda Gruškovje vstopili v vozilo Pakistanca. Temu je sodnik odredil zapor.



Šest državljanov je bilo po postopku vrnjenih na Hrvaško, enega pa so zaradi zaprosila za mednarodno zaščito odpeljali v azilni dom v Ljubljano.