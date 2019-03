FOTO: Strašne posledice nesreče na dolenjki

GROSUPLJE – Ob 9.57 je na dolenjski avtocesti na višnjegorskem klancu v občini Grosuplje v smeri Novega mesta osebno vozilo zapeljalo s cestišča, trčilo v skale in obstalo nasajeno na dvojno odbojno ograjo, poroča uprava za zaščito in reševanje.Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi ene poškodovane osebe, odklopili akumulator na vozilu, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine ter s pomočjo avtodvigala dvignili vozilo z ograje in ga postavili na cestišče, kjer ga je prevzela avtovleka. Reševalci nujne medicinske pomoči Ljubljana so poškodovanko oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.Zaradi nesreče je bila na omenjenem odseku dolenjska avtocesta nekaj časa zaprta, nastajal je zastoj.