VELIKE LAŠČE – V torek ob 13.29 sta trčili osebni vozili na cesti Škofljica–Turjak. Gasilci GB Ljubljana in PGD Ribnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem NMP Ljubljana pri prenosu poškodovane osebe iz vozila, ki so jo prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.