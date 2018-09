FOTO: Ste videli nesrečo pri kranjski gimnaziji? 

KRANJ – Kranjski policisti obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila danes okoli 7.05 na Koroški cesti na prehodu za pešce v neposredni bližini Gimnazije Kranj, poroča PU Kranj.



V njej sta bila udeležena mlajši kolesar, ki je prečkal vozišče na prehodu za pešce, in mlajša voznica, ki je vozila manjši osebni avtomobil, neznane znamke in tipa, bež barve iz smeri Bleiweisove ceste proti Jelenovemu klancu.



Med njima je prišlo do trčenja, voznica osebnega avtomobila se je na kraju ustavila, kolesar, ki je kasneje poiskal zdravstveno oskrbo, pa je s kraja odpeljal, so sporočili in dodali fotografijo kraja, kjer se je zgodila nesreča.



Da bi razjasnili okoliščine, pozivajo voznico neznanega osebnega avtomobila, da se zglasi na Policijski postaji Kranj ali pokliče 04 233 64 00 oziroma interventno številko 113. Poziv je namenjen tudi pričam prometne nesreče, ki lahko podatke o nesreči in voznici posredujejo tudi na anonimni telefon policije 080 1200.