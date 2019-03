FOTO: Šokantni prizori! Slovenska učiteljica naj bi večkrat obračunala z učencem

MURSKA SOBOTA – Na eni od soboških osnovnih šol je učiteljica z učencem domnevno fizično obračunavala, poroča portal Sobotainfo. Zadeva naj bi se dogajala že dobrega pol leta, od konca septembra. Po pričevanju matere petošolca je učiteljica pri pouku športne vzgoje z učencem večkrat fizično obračunala. Da nekaj ni v redu, naj bi starši opazili, ko je otrok iz šole prišel objokan. Lasala in vlekla za majico Učiteljica naj bi petošolca poškodovala z nohti, ga lasala in tudi za majico vlekla po tleh. Starši so že septembra vodstvo šole opozorili na neprimerno obnašanje učiteljice, vendar se od takrat po njihovih besedah ni kaj dosti ni spremenilo. Fizično nasilje naj bi se ponovilo še decembra in nazadnje pred nekaj dnevi, ko so starši poškodbe učenca objavili na spletnem omrežju. Kot še navajajo, vodstvo šole za zdaj primera ni želelo komentirati.