FOTO: Šokantni prizori pri Kamniku, ležala je sredi ceste 

KAMNIK – V zgodnjih jutranjih urah se je pri Kamniku zgodila prometna nesreča s pobegom. Na spletu je bil objavljen poziv očividcem, pojavile pa so se tudi fotografije s kraja nesreče.



Takole je zapisal eden izmed gasilcev, ki so bili med prvimi na kraju nesreče. »Danes, 7. 10. 2019, smo bili ob 5.21 prek 112 obveščeni o zbiti peški pri avtobusni postaji v smeri proti Kamniku. Posredovali smo z GVC 16/25 in šestimi člani posadke. Na kraju nesreče smo ugotovili, da sredi cestišča leži negibna oseba, vozilo pa je po trku odpeljalo naprej. Z ekipo bolničarjev smo oskrbeli huje poškodovano peško do prihoda reševalcev NMP Domžale in protinaletno zavarovali kraj nezgode.«