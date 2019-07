FOTO: So vaši ključi? Policija išče lastnike 

Čigavi so? FOTO: PU Koper

KOPER – Policija je pred časom prijela 43-letnico, ki se je izdajala za nepremičninsko agentko in pri tem zagrešila več kaznivih dejanj goljufije, pretežno pri najemu ali prodaji stanovanj na območju Kopra in Ankarana. Med predmeti, ki so jih zasegli ženski, je tudi večja količina ključev, za katere policija še ni uspela ugotoviti lastništva. Po prijetju konec marca so zanjo odredili pripor, nato pa jo je sodišče obsodilo na slabi dve leti zapora, so danes sporočili iz PU Koper.Policisti so zaradi suma storitve dodatnih kaznivih dejanj ponarejanja listin ženski zasegli obsežno dokumentacijo in še nekatere druge predmete. Med temi so našli tudi večjo količino ključev.Glede na zgodovino in predkaznovanost storilke obstaja velika verjetnost, da ključi izvirajo iz kaznivih dejanj oz. da so to ključi raznih stanovanj, poštnih nabiralnikov, garažnih vrat ali zapornic za stanovanja ali hiše, ki jih je uporabljala, oškodovanci pa še niso podali prijave. Policija je ob tem izpostavila, da storilka ni lastnica nobene nepremičnine in je vedno stanovala v najeti.Policija prosi vse, ki bi prepoznali omenjene predmete, da se zglasijo na PP Koper, kjer hranijo ključe.