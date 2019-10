FOTO: Slovenski policisti ubili dve muhi na en mah

Lexus. FOTO: PU Murska Sobota

DOLNJI LAKOŠ – Murskosoboški policisti so včeraj okoli 11.40 med nadzorom cestnega prometa na regionalni cesti Murska Sobota–Lendava v naselju Dolnji Lakoš zaustavili in preverili osebni avtomobil toyota poljskih registrskih oznak.Pri preverjanju vozila in listin je bilo ugotovljeno, da sta prometno dovoljenje in registrska tablica ponaredek. Prav tako sta bili na vozilu prenarejeni tipska nalepka in številka šasije.Ob 12.25 se je v bližino, kjer so policisti obravnavali osumljenega državljana Poljske, pripeljalo osebno vozilo znamke lexus. Zaradi suma, da gre za povezavo med voznikoma, je bila opravljena kontrola osebe in vozila. Tudi pri drugem vozniku je bilo ugotovljeno, da sta prometno dovoljenje in registrska tablica ponaredek. Prenarejeni sta bili tudi tipska nalepka in številka šasije, še poroča PU Murska Sobota.Obe vozili sta bili v mesecu septembru odtujeni v Italiji, zato so ju zasegli. Državljanoma Poljske, 43- in 36- letniku je bila odvzeta prostost in bosta s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prikrivanja in ponarejanja listin privedena k preiskovanemu sodniku.