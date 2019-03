FOTO: Slovenija: dobili so ga s »TNT dinamitom«

GRUŠKOVJE – V soboto ob 22.50 je na Mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje v našo državo vstopal 54-letni državljan Nemčije. Bil je potnik na rednem avtobusu registrskih oznak BiH.



Pri mejni kontroli je policist pri pregledu nahrbtnika z osebno prtljago s pretočno RTG-napravo našel pirotehnična sredstva katerih glavni učinek je pok – petarde kategorije F3:



– 8 petard Megatron,

– 4 petarde »Topovski udar«,

– 4 petarde »Tenkovski udar«,

– 20 petard »TNT dinamit«,

– 4 petarde »NATO 193«.



Policisti so mu pirotehnična sredstva zasegli in mu jih v t. i. hitrem postopku o prekršku odvzeli, z odločbo pa so mu izrekli globo v višini 200 evrov. Plačati mora tudi 90 evrov sodne takse, so zapisali v poročilu PU Maribor.