FOTO: Silovito trčenje na ravni cesti, v avtu tudi dojenček

ČERNELAVCI – Danes ob 10.02 je v bližini Murske Sobote prišlo do prometne nesreče. V naselju Černelavci v občini Murska Sobota sta namreč trčili dve osebni vozili. Poleg policistov in reševalcev so posredovali tudi gasilci PGD Murska Sobota, odklopili akumulatorja, zavarovali kraj dogodka ter nudili pomoč avtovleki in očistili kraj dogodka.



Vzrok nesreče še ni znan, saj policisti še preiskujejo, kaj se je zgodilo. V trčenju dveh osebnih avtomobilov po naših neuradnih informacijah ni bilo težje poškodovanih, v enem od avtomobilov naj bi sicer bil tudi dojenček, ki menda ni poškodovan. Zaradi prometne nesreče je bila cesta v smeri proti Polani in naprej proti Goričkemu nekaj časa zaprta za ves promet, pozneje pa je promet potekal izmenično enosmerno.