FOTO: Silovito trčenje avta s prikolico in motorista

SPODNJE STRANICE – Včeraj ob 9.28 sta v Spodnjih Stranicah v občini Zreče trčila osebno vozilo s prikolico in motorist.



Gasilci PGD Zreče so zavarovali kraj nesreče, preprečili iztekanje goriva iz rezervoarja motorja, odklopili akumulator, posipali in počistili po cestišču razlito gorivo ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Slovenskih Konjic.



Ti so poškodovanega motorista oskrbeli na kraju in ga nato prepeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.