FOTO: Rešila sta jo policista

LENDAVA – Gasilci na skrajnem severovzhodu države, v neposredni bližini madžarske meje, niti v nedeljo niso imeli mirnega spanca. Ob 19.53 je namreč v naselju Dolgovaške Gorice, v občini Lendava, zagorelo ostrešje stanovanjske hiše.



Gorelo je na naslovu Dolgovaške gorice 250 oziroma v stavbi nekdanje »Bükeš čarde«.



Še pred prihodom gasilcev sta pogumna policista PP Lendava rešila žensko iz zadimljenega prostora.



Požar, v katerem je zgorelo okrog dvajset kvadratnih metrov ostrešja, so pogasili gasilci IGE Nafta Lendava, PGD Lendava in PGD Dolga vas.



Vzrok požara in nastalo materialno škodo bodo policisti ugotavljali naknadno.