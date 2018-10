ŽIČE – V četrtek ob 16.32 je zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše v Žičah, občina Slovenske Konjice.



Posredovali so gasilci PGD Žiče, Slovenske Konjice, Loče, Tepanje in Draža vas, ki so požar pogasili, prezračili hišo in pomagali iznesti predmete.



Polovica stanovanjske hiše je uničena.



Na požarni straži so do 21.30 ostali gasilci PGD Žiče, je poročala uprava za zaščito in reševanje.