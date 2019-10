FOTO: Racija policije, 50-letniku zasegli konopljo in orožje

Zaseg konoplje. FOTO: PU Novo mesto

Zaseg konoplje. FOTO: PU Novo mesto

Zaseg konoplje. FOTO: PU Novo mesto

Zaseg konoplje. FOTO: PU Novo mesto

Zaseg konoplje. FOTO: PU Novo mesto

Zaseg konoplje. FOTO: PU Novo mesto

BREŽICE – Policisti iz Brežic so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca.Med hišno preiskavo, v kateri so sodelovali tudi novomeški kriminalisti in vodnik službenega psa, so v okolici stanovanjske hiše našli 151 rastlin prepovedane konoplje, visoke med 60 in 240 centimetri, v stanovanjski hiši pa 1.040 posušenih in svežih delov rastline konoplje, pripomočke za gojenje konoplje, puško z nameščenim daljnogledom in dušilcem ter 59 nabojev.Osumljencu (50) so odvzeli prostost in ga pridržali, poroča PU Novo mesto.