FOTO: Tovornjak na primorki priletel v kamp prikolico

VRHNIKA, LOGATEC – Na primorski avtocesti proti Ljubljani se je zgodilo več prometnih nesreč, po trenutnih podatkih policije so vse minile brez hujših posledic. Promet je zato na več odsekih med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani oviran. Nastal je daljši zastoj.Kot so pojasnili pri PU Ljubljana, so bili obveščeni o treh prometnih nesrečah, v nobeni pa se po trenutnih podatkih udeleženci niso huje poškodovali.Zaradi nesreč je nastal zastoj, ki sega prek priključka Unec, potovalni čas se podaljša približno za eno uro. Za osebna vozila je obvoz po regionalni cesti Unec–Logatec–Vrhnika, kjer pa tudi že nastajajo zastoji, ali Unec–Rakitna–Podpeč–Brezovica.Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je ob 10.20 na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na viaduktu Verd tovorno vozilo trčilo v stoječo prikolico za kampiranje.Gasilci PGD Dolnji Logatec in Stara Vrhnika so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali uničeno prikolico, odklopili akumulator in plinsko jeklenko v prikolici ter posuli razlite tekočine z vpojnim sredstvom. Poškodovanih oseb ni bilo.Poleg tega je po podatkih prometnoinformacijskega centra zastoj na štajerski avtocesti pred cestninsko postajo Tepanje proti Mariboru ter na cestah Lesce–Bled in Izola–Portorož. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Obrežje in Gruškovje.