FOTO: Pri naselju divjal kot norec

KRŠKO – Policisti PP Krško so izvajali meritve hitrosti v bližini naselja Spodnja Libna, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 60 km/h.



Pri vozniku osebnega avtomobila znamke BMW so izmerili hitrost 119 km/h, poroča PU Novo mesto.



O kršitvi cestnoprometnih predpisov so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za voznika, ki za več kot 50 km/h prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom dovoljeno hitrost na cesti zunaj naselja, določa globo v višini 1200 evrov. Vozniku se izreče tudi 18 kazenskih točk.