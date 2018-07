FOTO: Pri hiši rasla konoplja

PODGORJE – Policisti PP Koper so med opravljanjem nalog na območju Podgorja pri eni izmed stanovanjskih hiš opazili nasad konoplje, ki jo je gojil 44-letni domačin. Ta je že bil obravnavan zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po I. odstavku 186. člena KZ.



44-letnika so policisti PP Koper in kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Koper 1. julija 2018 pridržali in opravili preiskavo stanovanjskih in drugih prostorov, ki jih uporablja. Pri tem so zasegli skupno 94 rastlin konoplje, v notranjosti stanovanjske hiše pa še opremo in pripomočke, namenjene hidroponičnemu gojenju konoplje. Po zaključeni hišni preiskavi so minili razlogi za pridržanje 44-letnika, zoper njega pa bo podana kazenska ovadba, so zapisali v poročilu PU Koper.