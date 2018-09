FOTO: Prehiteval, povzročil hudo nesrečo in pobegnil. Ste ga videli?

Okoli 5.20 se je prevrnil kombi. FOTO: PU Kranj

VRBA, NOMENJ – Policisti so na gorenjskih cestah zjutraj obravnavali že dve prometni nesreči. Okoli 5.20 se je na avtocesti pri Vrbi prevrnil voznik kombija. Po prvih podatkih sta poškodovani dve osebi, so sporočili iz PU Kranj.Druga nesreča se je okoli 6.30 zgodila v kraju Nomenj na območju Bohinja. V nesreči so bila po prvih podatkih udeležena tri vozila. Trčili so bela kia ceed, rdeč renault clio in tretje vozilo, ki pa je nato odpeljalo s kraja nesreče proti Bledu. Nesreča se je zgodila zaradi prehitevanja neznanega voznika tretjega vozila. Policija poziva priče nesreče in druge, ki imajo podatke o tretjem vozniku ali vozilu, naj jih sporočijo na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.