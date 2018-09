FOTO: Praznili so bankomate, zdaj je policija izpraznila njihove žepe

LJUBLJANA, CELJE – Celjski policisti in kriminalisti so v preteklih dneh obravnavali serijo vlomnih tatvin, tako imenovanih napadov na bankomate, ki so jih osumljeni trije državljani Romunije, stari od 29 do 33 let.



PU Celje v poročilu piše, da je trojica osumljenih v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah začela izvrševati kazniva dejanja na območju Ljubljane ter nadaljevala vse do območja celjske policijske uprave, kjer so jih policisti v mestnem jedru med izvrševanjem tudi izsledili in jim odvzeli prostost.



Dežurni preiskovalni sodnik je vsem trem odredil sodno pridržanje.



Do izsleditve je trojica pridobili več kot tri tisoč evrov protipravne premoženjske koristi. »Denar smo v sklopu preiskave našli in ga zasegli,« so še pojasnili.