FOTO: Požar uničil gostinski lokal na Rogli

Požar je del objekta v celoti uničil. FOTO: PGD Stranice

Gostje lokala nesrečni

ZREČE – Še začetek sezone ni, pa je zagorel gostinski lokal na smučišču Mašin žaga na Rogli. Zgodilo se je včeraj ob 19.20, ko je sprva zagorelo v lesenem prizidku lokala. Požar se je s prizidka razširil na ostrešje.Nekaj minut po 19. uri so bili gasilci obveščeni o požaru v gostinskem objektu Mašin žaga na Rogli. Do požara, ki ga je okoli 21. ure pogasilo 80 gasilcev s 14 vozili iz Zreč, Gorenja pri Zrečah, Stranic, Vitanja in Oplotnice, je prišlo v kuhinji prizidka.Še pred prihodom gasilcev so zaposleni začeli gasiti. Gasilci iz PGD Zreče, Vitanje, Stranice, Gorenje nad Zrečami in Oplotnica so preprečili širitev ognja na celotni objekt, požar pogasili, s termovizijsko kamero pregledali preostale prostore in jih prezračili.Uničeno je približno 50 kvadratnih metrov ostrešja in 56 kvadratnih metrov lesenega prizidka in oprema v prostoru. Po prvih podatkih je nastalo okoli 40.000 evrov gmotne škode.Kot je na facebooku zapisal uporabnik, ki je bil tisti čas na nočni smuki, je kar naenkrat zaslišal močan pok. Smuka ni bila prekinjena, prav tako pa je ves čas obratovala tudi vlečnica. Gostom lokala je žal, da se je sezona za lokal tako žalostno začela.