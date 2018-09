FOTO: Ponoči ogenj pogoltnil kozolec

V kraju Vrba v občini Lukovica je zagorel kozolec. FOTO: PGD Prevoje

VRBA – Ponoči ob 1.01 je v kraju Vrba v občini Lukovica zagorel kozolec. Požar so pričeli gasiti domačini, pri čemer se je eden izmed njih lažje poškodoval. Zdravniške pomoči ni potreboval. Kot nam je pojasnil vodja intervencije, je požar skoraj v celoti uničil kozolec. Pri tem je ostalo le ogrodje.Pred prihodom gasilcev so iz bližine kozolca umaknili traktorja, osebni vozili in avtomobilsko prikolico. Gasilci PGD Prevoje, Lukovica, Blagovica, Krašnja in Trojane (skupaj 43) so obvarovali sosednji hiši pred ognjem in požar pogasili. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Prevoje.