FOTO: Ponižali naša najstnika, enemu zlomili čeljust

Izsiljevali za denar

Grozi mu zapor

Policija sporoča



Vsako nasilno dejanje, ne glede na obliko, bodisi verbalno ali fizično, nad mladoletnimi osebami je nedopustno, zato bomo še naprej dosledno represivno ukrepali proti vsakemu storilcu, ki bo izvajal nasilje nad vrstniki. Mladoletniki naj o vsakem takem ravnanju obvezno seznanijo starše, profesorje ali prijatelje in zadevo prijavijo policiji, v nasprotnem primeru namreč dajejo nasilnežem le še večji občutek moči.

CELJE – Policisti so uspešno zaključili preiskavo medvrstniškega nasilja v Celju. V začetku decembra je skupina mladoletnih državljanov Kosova napadla mladoletna dijaka, ju pretepla in z njima poniževalno ravnala. Pri tem so enega od njiju tako hudo poškodovali, da je zaradi hudih poškodb, in sicer dvakratnega zloma čeljusti, še vedno na zdravljenju v celjski bolnišnici.Pri zbiranju obvestil so policisti PU Celje ugotovili, da je mladoletni državljan Kosova, ki je sodeloval v pretepu, ko so mladoletnika hudo telesno poškodovali, v času od septembra do konca novembra letos najmanj enega mladoletnega dijaka v šolskih prostorih in v okolici šole izsiljeval za denar. V strahu, da ga bo osumljeni pretepel, mu je oškodovani mladoletnik večkrat izročil manjše količine denarja.Osumljeni mladoletni državljan Kosova je na družbenih omrežjih objavljal svojo fotografijo z dvema avtomatskima puškama kalašnikov v rokah in na ta način še dodatno ustvarjal strah med vrstniki ter si jih na ta način podrejal.Mladoletnega tujca je policija zaradi sumov storitve kaznivih dejanj nasilništva, hude telesne poškodbe in izsiljevanja privedla k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. Za kaznivo dejanje nasilništva je zagrožena kazen do treh let zapora, za kaznivi dejanji izsiljevanje in huda telesna poškodba pa pet let zaporne kazni.Policisti so bili pri obravnavi primera obveščeni, da je skupina mladoletnih državljanov Kosova dijaka, ki v bolnišnici okreva po poškodbah, in še enega dijaka, napadla že v začetku aprila letos. Oba so takrat lažje poškodovali.