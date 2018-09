FOTO: Policija razkriva strašne podrobnosti usodne nesreče

Nesreča, v kateri je umrla 29-letnica. FOTO: PGE Krško

GUNTE – V torek ob 11.24 so policiste obvestili o prometni nesreči pri naselju Gunte, v kateri je umrla 29-letna voznica osebnega vozila.Novomeški prometniki so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 29-letna voznica osebnega avtomobila citroen berlingo zapeljala na prednostno cesto v smeri proti Krškemu v trenutku, ko je z njene leve strani pravilno pripeljal voznik osebnega avtomobila hyundai tuscon.Avtomobil voznice je po trčenju odbilo v zemeljski usek, kjer je obstal na robu ceste, so zapisali in dodali, da je 29-letna voznica, ki med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom, kasneje zaradi hudih poškodb v bolnišnici umrla.Udeleženi voznik (44) se je v nesreči lažje poškodoval.Letos je na cestah na območju novomeške policijske uprave v devetih prometnih nesrečah umrlo deset ljudi – štirje vozniki osebnih avtomobilov, voznik tovornega vozila, dva potnika v vozilu, voznik mopeda in dva pešca. V istem obdobju leta 2017 so obravnavali devet prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo devet ljudi.