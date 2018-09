FOTO: Pokopali Uroša: V parajočih srcih ostajaš v najlepšem spominu

Pogreb Uroša Kneza. FOTO: Bralka

LAŠKO – »Najtežji dan je bil, ko smo pokopali našega prijatelja. V parajočih srcih ostajaš v najlepšem spominu,« nam je sporočila bralka, ki želi ostati anonimna.Uroš, 28-letni motorist iz Malih Grahovš, je umrl prejšnji petek zvečer. Nesrečo je povzročil 19-letni voznik, ki se je s svojim avtomobilom vključeval v promet z makadamske površine ob desnem smernem vozišču glavne ceste v smeri proti Celju. Pri tem ni upošteval pravila prednosti. Na glavno cesto je zapeljal v trenutku, ko je od Laškega pripeljal Uroš. Ta se trčenju ni mogel izogniti, pri tem pa se je tako hudo poškodoval, da je zaradi poškodb takoj umrl. Povzročitelj in njegova sopotnica v vozilu pa nista bila poškodovana, je tedaj sporočila policija.Uroš je delal na veliki kmetiji z veliko živine, ki naj bi jo nekoč prevzel. Bil je tudi glasbenik in gasilec, ena izmed njegovih prijateljic pa je povedala, da je bil vedno pripravljen priskočiti na pomoč in da bi za prijatelje dal vse. Prav ti prijatelji in družina so se sedaj poslovili od njega.