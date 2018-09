FOTO: Poglejte, kaj so vandali zagrešili v parku

KAMNIK – Danes zjutraj so v kamniškem Keršmančevem parku opazili, da so se vandali lotili igral. Iz Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik so sporočili, da je povzročena večja škoda, javni delavci pa bodo poskušali v čim krajšem času stanje povrniti v prvotno.



»Vsekakor so povzročitelji s svojim dejanjem dokazali nespoštljiv in zaničevalen odnos do igral, ki so namenjena našim najmlajšim občankam in občanom. Namenjena so igri in ne objestnim dejanjem, ki ne sodijo na površine za otroke,« pravijo.

