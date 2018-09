FOTO: Poglejte, kaj so našli na domu 50-letnika

TREBNJE – Trebanjski policisti so pridobili odredbo sodišča in na območju občine Mokronog - Trebelno opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 50-letnega osumljenca.



Našli in zasegli so posušene rastlinske delce konoplje, sadike konoplje, ki jo je osumljenec gojil na vrtu, koncentrirane odmerke predelane konoplje v različni embalaži, več ročno zvitih cigaret s prepovedano konopljo, piškote s primesjo konoplje in več nabojev, poroča PU Novo mesto.



Po zaključeni preiskavi bodo osumljenca kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi. Zaradi kršitev zakona o orožju pa bodo uvedli postopek o prekršku.