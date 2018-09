FOTO: Po trčenju v semafor od vozila ni ostalo nič

LJUBLJANA – V četrtek ob 22.56 se je na Dunajski cesti zgodila huda nesreča, v kateri je bil udeležen voznik osebnega vozila, ki je trčil v semafor.



Kot je razvidno s fotografije, ki jo je posnel bralec Jaša, je bilo vozilo povsem izmaličeno, voznik pa je ostal ukleščen v njem.



Iz njega so ga rešili gasilci GB Ljubljana in reševalci UKC Ljubljana.



Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so še zapisali, da so gasilci pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanca in njegovem prenosu, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi.