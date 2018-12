FOTO: Po požaru na Rogli za 40 tisočakov škode

ZREČE – V sredo nekaj minut po 19. uri je zagorel pomožni objekt restavracije Mašin žaga na Rogli . S hitrim in učinkovitim posredovanjem zaposlenih in prostovoljnih gasilcev iz Zreč, Vitanja, Stranic, Gorenja in Oplotnice je bil požar pogašen in se ni razširil. Razlog za požar za zdaj še ni znan. Po prvih ocenah je nastalo za okoli 40.000 evrov škode, so sporočili iz podjetja Unitur.Posledice požara so bile takoj sanirane, tako da je bila restavracija Mašin žaga že včeraj odprta za obiskovalce in je normalno poslovala. Posledice požara na pomožnem objektu bodo dokončno odstranjene in sanirane v naslednjih dneh.Sicer pa Rogla v teh dneh ponuja odlično smuko na do 60 centimetrih naravnega in tehničnega snega. Obratujejo vse smučarske proge, razen Jurgovo 3. Vse do 6. januarja je vsak večer na voljo tudi nočna smuka na progah Jasa in Košuta med 17. in 21. uro.