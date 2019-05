FOTO: Po klicu na policijo posredovali bombni tehniki

LJUTOMER – Neka klicateljica je policiste PP Ljutomer v petek obvestila, da je na območju Ljutomera našla vrečko z granato in naboji.



Policija je ugotovila, da je bila med košnjo trave pod smreko v grmičevju ob lokalni cesti najdena manjša PVC-vrečka z neznano vsebino: »Na kraj sta prišla bombna tehnika iz GPU UPS SE OPZ, ki sta vsebino pregledala in ugotovila, da je v originalni varnostni PVC-embalaži ročna bomba M75. Na dnu vrečke pa je bilo še 15 nabojev kalibra 7,62 mm. Bombna tehnika sta ročno bombo zavarovala za nadaljnjo preiskavo in jo prevzela v hrambo.«



Policisti PP Ljutomer nadaljujejo zbiranje obvestil glede nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, so sporočili iz PU Murska Sobota.