SLOVENJ GRADEC – Včeraj ob 16.14 sta na Selah, občina Slovenj Gradec, trčili osebni vozili. V nesreči so se poškodovali štirje udeleženci in pes.Gasilci KGZ Ravne in PGD Slovenj Gradec so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom odprli vrata avtomobila ter do prihoda reševalcev nudili pomoč poškodovancem.Vse štiri poškodovane osebe so bile z reševalnimi vozili odpeljane v slovenjgraško bolnišnico. Poškodovanega psa pa so prepeljali na slovenjegraško veterinarsko postajo.Cesta Slovenj Gradec–Kotlje je bila zaradi prometne nesreče nekaj časa zaprta.