FOTO: Pijani voznik ubil nosečo Urško, a mu je odpustil

MARIBOR – "V prvem mesecu žalovanja sem jemal antidepresive in pomirjevala, ki mi jih je bilo zelo težko jemati, saj sem želel to predelati s svojo glavo, brez substanc," nam je ob našem emocionalnem srečanju dejal 31-letni Mario Veingerl. Možakar, ki je konec oktobra lani na prehodu za pešce v Nasipni ulici izgubil vse, kar mu je bilo pomembno v življenju, svojo 27-letno Urško Krajišnik, dva dni pozneje pa še sina Oskarja Izaka, ki ga je Urška nosila pod srcem, se je odločil spregovoriti o verjetno najtežjih trenutkih v svojem življenju. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.