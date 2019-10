FOTO: Obsežna intervencija na Gorenjskem: gasilci v polni pripravljenosti

FOTO: Š. A.

KRANJ – Kranjski poklicni gasilci, ki so že včeraj sodelovali pri gašenju večjega obsega v vasi Žabnica, imajo tudi danes naporen dan. V kranjskem predelu Primskovo je začel danes goreti velik kup lesnih sekancev, po grobi oceni velik vsaj 3000 kubičnih metrov. Ko to poročamo, zahtevna intervencija še traja.Kot je povedal poveljnik kranjskih poklicnih gasilcev, so gasilci prišli, ko je bil požar že polno razvit. Kakšno uro so rabili, da so pogasili, vendar njihovo delo še zdaleč ni končano, kajti v ogromnem kupu lesenih sekancev še vedno tli. Po naših podatkih utegne zahtevna intervencija trajati vse do večera.»Zdaj poteka razkopavanje kupa in odvažanje sekancev na bližnja polja in travnike,« je zahtevno delo gasilcev, ki se zaradi obilice dima z ognjem spopadajo pod dihalnimi aparati, opisal Andraž Šifrer. Pri gašenju sodeluje 17 poklicnih gasilcev iz Kranja. Na kraju požara je tudi 12 gasilskih prostovoljcev z Britofa, po trije iz Mavčič in Gorič ter številni gasilci iz Primskovega, ki že ves čas dovažajo vodo in pomagajo pri gašenju.