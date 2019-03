FOTO: Notranjskim mladoletnikom sta preprodajala spid in konopljo 

POSTOJNA – Policisti policijskih postaj Postojna in Cerknica so na podlagi zbiranja obvestil in obravnave drugih kaznivih dejanj v preteklosti ugotovili razloge za sum, da 28-letnik z območja Postojne oskrbuje okoliške preprodajalce in odjemalce s konopljo, poroča PU Koper. Na podlagi zasega prepovedane droge enemu od odjemalcev so ugotovili, da 28-letnik preprodaja drogo tudi mladoletnim osebam na območju Cerknice. Na podlagi zbranih dokazov so policisti iz Cerknice v januarju 2019 na podlagi odredbe okrožnega sodišča iz Ljubljane izvedli hišno preiskavo pri njem in mu zasegli konopljo, ki je bila pakirana v manjše vrečke.



Na podlagi ugotovitev v hišni preiskavi, pregledu zaseženih predmetov in zbranih obvestilih so ugotovili, da se s preprodajo ukvarja tudi 34-letnik iz vasi pri Pivki. Prejšnji teden so tako cerkniški in postojnski policisti, na podlagi odredbe ljubljanskega okrožnega sodišča izvedli hišno preiskavo še pri njem. Oba bo doletela kazenska ovadba Pri 34-letniku so zasegli večjo količino konoplje, belo prašnato snov, za katero obstaja sum, da gre spid, denar in druge predmete, ki so kazali na promet s prepovedanimi drogami. Zoper 28-letnika in 34-letnika bodo podali kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.