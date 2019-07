FOTO: Ni bilo truplo! Skrivnostni nahrbtnik še brez lastnika

Uroš Šunta je bil izkušen planinec. FOTO: facebook

Ilya Kozlovskiy je leta 2016 odšel proti Triglavu. FOTO: družinski arhiv

Izginili brez sledi

Ruski planinec je o najdbi obvestil policijo. FOTO: osebni arhiv

Začudeni policisti in gorski reševalci

Nahrbtnik je ležal v hudourniški strugi 40 metrov od poti iz Krme na Debelo peč. FOTO: Andrey Gorskiy

Ustrašil sem se, da bom v bližini zagledal tudi lastnika nahrbtnika, a ni bilo nikogar. Upam, da je nekdo le izgubil nahrbtnik in ni padel skupaj z njim.

V nahrbtniku ženske stvari

4

moški so od poletja 2016 skrivnostno izginili v TNP.

MOJSTRANA – Navdušen gornik​se je pred dnevi odpravil v hribe. Z družbo so iz doline Krme, ki je eno od izhodišč za Triglav, krenili proti Debeli peči. A prelepa gorska tura se je pri sestopu končala z nenavadnim prizorom, saj je Andrey pod potjo je zagledal nekaj, kar je bilo videti kot nepremično ležeč človek z rdečo čelado.»Bil je pod skalo v strugi potoka, okoli 40 metrov od poti. Spustil sem se v potok in takoj mi je odleglo, saj ni bilo truplo, ampak ostanki velikega nahrbtnika. Seveda sem se ustrašil, da bom v bližini zagledal tudi lastnika nahrbtnika, a ni bilo nikogar. Upam, da je nekdo le izgubil nahrbtnik in da ni padel skupaj z njim,« pripoveduje Gorskiy, Rus iz Sibirije, ki v Sloveniji živi z ženo in mladoletnim sinom, hčerki pa sta odrasli in ena živi v Pragi, druga pa v Bostonu. Veliko je potoval, videl je že 45 držav, a Slovenija se mu zdi najlepša država na svetu.Ob nenavadni najdbi ni pogledal v nahrbtnik, ga je pa poslikal in takoj sporočil na policijo. »Nahrbtnik je precej raztrgan, vidi se, kot da bi padel z velike višine, in to že dolgo časa tega, saj je bilo na njem polno peska, ki ga je čezenj prinesel potok. Sedaj je ta potok zelo majhen,« je še povedal.Po najdbi nahrbtnika se seveda pojavi vprašanje, čigav je, kako se je tam znašel, predvsem pa, kaj se je zgodilo z njegovim lastnikom. Je morda pripadal kateremu od skrivnostno izginulih v okolici Triglava? Teh sploh ni malo in za vse velja, da so brez sledi izginili, kot bi se vdrli v zemljo. Čeprav po naših gorah, še posebno okoli Triglava, hodi množica ljudi, jih nihče nikoli več ni videl.Nazadnje se je to zgodilo 42-letnemuiz Boštanja. Potem ko so ga v nedeljo, 18. novembra 2018, zadnjič videli na Kredarici, je izkušeni in dobro opremljeni gornik na poti v dolino skrivnostno izginil. Kljub intenzivni iskalni akciji, v kateri so sodelovali gorski reševalci in vodniki psov ter policisti, po izboljšanju vremena pa še helikopterska enota, niso naleteli na prav nobeno sled za Urošem.Dober mesec prej, 3. oktobra, je na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) izginil 49-letni, podjetnik iz Kranjske Gore. Iz Podkorena je peš odšel proti Vitrancu, a ni prišel na cilj. Še isti dan je stekla iskalna akcija, vendar ga niso našli.V Slovenskih novicah smo še posebno pozorno spremljali izginotji iz leta 2016: 27. avgusta je izginiliz Kočevja, 9. septembra pa Nemec iz Bamberga. Pri obeh je najbolj nenavadno to, da sta izginila prav na vrhuncu obleganja Triglava, a ju ni nihče videl. Komaca so nazadnje opazili pri Planinskemu domu Planika, ko se je s svojim psom odpravil v dolino, menda proti Doliču.»Res je čudno, da kar takole izgineš, pa še s psom. Tisti vikend so trume pohodnikov drle na Triglav, a Komaca ni nihče videl na poti navzdol,« nam je takrat, po več obsežnih iskalnih akcijah, povedal takratni komandir Policijske postaje BledTudi izginotje nemškega študenta po rodu iz Rusije je nadvse skrivnostno in je začudilo tudi takratnega predsednika Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). Nekdanji prvi gorski reševalec se je slabe tri tedne po izginotju takoj odzval prošnji Ilyjeve zaskrbljene družine, da se sreča z njimi in jim pojasni, kako to, da ga ne najdejo. »Tudi nam se zdi zelo čudno, da je izginil brez sledi in da ga niti en človek ni nikjer videl. Družini bi rad obljubil, da ga bomo našli živega, a če smo realni, za to ni možnosti,« je njegovi sestrina Bledu pojasnjeval Potočnik. Nemca so namreč iskali tako gorski reševalci kot policija, in to v več obširnih iskalnih akcijah.Poizvedovali so pri domačinih, v gorskih kočah v vseh izhodiščih za Triglav, pri avtobusnih prevoznikih, v turističnih agencijah, a niso našli prav nobene sledi. Iskala ga je tudi družina, in sicer so v Slovenijo pripeljali vodnike psov ter poizvedovali celo z detektivi.Potem ko je Andrey Gorskiy našel zapuščen nahrbtnik, smo na Policijski upravi Kranj vprašali, ali so že preverili, ali bi morda lahko pripadal kateri od teh pogrešanih oseb. Njihov predstavnik za odnose z javnostminam je povedal, da je policija z reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Mojstrana opravila pregled terena z okolico, torej hudournik, višji skalni skok in planinsko pot do roba soteske.»V nahrbtniku so bile najdene ženske osebne stvari brez dokumentov. Podobnosti z nahrbtnikom Uroša Šunte ali katere druge pogrešane osebe na tem območju zaenkrat niso bile ugotovljene.« Pri tem so napovedali, da bodo nadaljevali iskanje pogrešanega Uroša.Bojan Kos je še dodal, da je nahrbtnik verjetno nekomu padel z vrha in ga glede na zahteven teren ni pobiral, sneg pa ga je potem odnesel do kraja najdbe. »V takih primerih prosimo najditelja, da fotografira predmet in lokacijo ter pokliče na interventno številko 113, da se bo predmet glede na situacijo in podatke preverilo.«