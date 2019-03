FOTO: Nevarno početje za volanom: trčil v ograjo in se zavrtel

JESENICE – Nesreča z udeležbo dveh tovornih vozil, v kateri je pred Hrušico umrl voznik tovornjaka , ni bila edina hujša nesreča včeraj na Gorenjskem.Zjutraj je voznik med vožnjo proti Jesenicam zaradi utrujenosti trčil v odbojno ograjo ter po vrtenju pristal na travnati brežini za ograjo. V vozilu sta bila poleg voznika še dva potnika. Vsi so se vračali iz službe. Dva sta po podatkih policije utrpela lahke telesne poškodbe.Policija ob tem voznike opozarja, naj ne podcenjujejo utrujenosti in zaspanosti za volanom, ki močno poslabša nujno potrebno zbranost. »Ne poskušajte se ji upirati, saj vas lahko spanec v hipu premaga. Odpiranje oken, zniževanje temperature v vozilu, poslušanje radia ali glasbe, petje, kričanje, pretegovanje, ustavljanje, ne pomaga, gre za zelo kratkotrajen učinek in zato to niso učinkoviti ukrepi za zmanjševanje zaspanosti za volanom. Edini pravilen ukrep je spanje,« je policija jasna. Če ste zaspani za volanom, čim prej ustavite na varnem mestu, zaspite za pol ure in šele nato nadaljujte vožnjo, svetujejo.