FOTO: Nevarna pot do Slovenije

Migranta so morali s posebnim posegom rešiti iz tesnega prostora.

Bosta zaprosila za azil?

MURSKA SOBOTA – Želja ilegalnih migrantov, ki s svojo bedo mnogim organiziranim kriminalnim združbam omogočajo astronomske zaslužke, da bi prišli do zahodne Evrope, je nemalokrat tako močna, da pogosto tvegajo svoje življenje. To potrjuje zgodba, ki se je te dni odvijala na relaciji med osrednjo Bosno in Hercegovino ter Prekmurjem.Tujca, skrita v murskosoboškem avtobusu, ki je pripeljal izletnike domov, sta namreč prepotovala več kot 550 kilometrov, vendar niti slučajno po običajni poti. V avtobusu Avtobusnega prometa Murska Sobota sta se namreč že v Sarajevu skrila v majhen prostor ob pnevmatiki avtobusa, in tako v nedvomno težavnih razmerah iz Sarajeva pripotovala v Mursko Soboto. Ko sta nekako preživela in prepotovala približno 550 kilometrov, so ju morali s posebnim posegom rešiti iz tesnega prostora.To so nam potrdili na Policijski upravi Murska Sobota in povedali, da so jih iz enega od avtobusnih prevoznikov iz Murske Sobote v ponedeljek malo pred 6. uro obvestili, da sta pod parkiranim avtobusom, ki je ponoči pripeljal iz Sarajeva, dva tujca.»V majhnem prostoru, in sicer loputi pri zadnji levi pnevmatiki avtobusa, sta bili osebi, a nista bili poškodovani. Gre za državljana Alžirije in Maroka, ki sta v nedeljo popoldne v Sarajevu vstopila v prostor avtobusa in na nedovoljen način vstopila v Slovenijo,« je povedala tiskovna predstavnica PU Murska Sobotain dodala, da postopki policistov s tujcema še niso zaključeni. Najverjetneje pa bosta zaprosila za azil in bosta odpeljana v azilni dom v Ljubljani.