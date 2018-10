FOTO: Nesrečnega moškega so rezali iz zvite pločevine

V silovitem trčenju pred Moravskimi Toplicami je en avtomobil zletel s ceste. FOTO: Oste Bakal

MORAVSKE TOPLICE – Komaj so pomurski policisti, reševalci in gasilci zaključili reševanje hujše prometne nesreče, ki se je nekaj minut po 17. uri zgodila v Svetem Juriju pri Rogašovcih, je znova počilo.Včeraj ob 19.44 sta namreč neposredno pred Moravskimi Toplicami trčila avtomobila, pri čemer je eden zapeljal s ceste. Tri udeležence so po neuradnih podatkih prepeljali v bolnišnico, eden izmed njih je utrpel hude poškodbe.Po poročanju uprave za zaščito in reševanje sta nekaj deset metrov pred naseljem Moravske Toplice trčila osebna avtomobila. V enem naj bi bil voznik, v drugem pa ob vozniku še sopotnik.Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah so enega moškega gasilci PGD Murska Sobota s tehničnim posegom rešili iz zvite pločevine. Hudo poškodovanega so ga reševalci odpeljali v soboško bolnišnico.Eden izmed udeležencev nesreče naj bi vozil pod vplivom alkohola, kar policisti še ugotavljajo kot tudi vzrok nesreče. Vsi trije udeleženci so bili po neuradnih informacijah prepeljani v murskosoboško bolnišnico v Rakičanu. Pri huje poškodovanem k sreči ne gre za nevarne poškodbe, saj naj bi utrpel dvojni zlom roke.