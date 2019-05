FOTO: Nesreča, ob kateri boste onemeli! »Poletel« proti Bohinjskemu jezeru

KRANJ – V zadnjih dveh dneh so gorenjski policisti obravnavali 15 prometnih nesreč, včeraj zvečer pa so med vožnjo ustavili še voznika z 1,16 mg/l alkohola in ga pridržali.



V petek zvečer je glede na prijavo voznik s ceste »poletel« proti Bohinjskemu jezeru. Nesreča se je zgodila, ko je povzročitelj med prehitevanjem drugega vozila izgubil nadzor nad svojim avtomobilom in pri tem zapeljal s ceste ter se začel prevračati. Ustavil se je po okoli 75 metrih prevračanja in drsenja.



​Voznik je po podatkih policije utrpel hude poškodbe, a njegovo življenje ni ogroženo.