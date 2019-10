FOTO: Nasilnežu odvzeli nezakonito orožje in konopljo

KRŠKO – Policisti iz Krškega so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 43-letnika, osumljenega nasilja v družini v okolici Krškega. Med hišno preiskavo so v sodelovanju z vodnikom službenega psa za specialistično uporabo PP VSP Novo mesto našli in zasegli 57 nabojev in vojaško puško, za katero moški nima ustreznih dovoljenj. Našli in zasegli so tudi manjšo količino konoplje.



Policisti bodo po zaključeni preiskavi zoper 43-letnika na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.