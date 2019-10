FOTO: Nad Ribnico črn dim, zgorelo 2400 kvadratnih metrov ostrešja

LEPOVČE – Danes ob 11.07 je v naselju Lepovče, občina Ribnica, gorelo v proizvodni hali podjetja. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, PGD Dolenja vas, PGD Nemška vas, PGD Otavice in PGD Goriča vas, ki so pogasili požar, poroča uprava za zaščito in reševanje.



V požaru je zgorelo 2400 kvadratnih metrov ostrešja, 160 kvadratnih metrov strešnih kupol ter vsi izdelki v procesu proizvodnje. Gasilci so prečrpali tudi 1500 litrov hidravličnega olja, ki je bil v delovnih strojih v proizvodni hali.



O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe. Poškodovanih ni bilo.