FOTO: Na Celjskem hišne preiskave obrodile sadove

CELJE, VELENJE, ŽALEC IN SLOVENSKE KONJICE – Na Celjskem so v policisti v četrtek opravili več hišnih preiskav ter našli in zasegli večjo količino konoplje in drugih z vlomi in s tatvinami povezanih stvari.



V Velenju so 34-letnemu občanu zasegli 90 sadik konoplje, ki jo je sušil v stanovanju, ter škatlo s posušenimi vršički.



Na območju Celja so hišno preiskavo opravili pri 30-letnem moškem. Zasegli so dobrega pol kilograma posušenih vršičkov konoplje, več kot 100 sadik konoplje, ki jih je sušil, in par svežih sadik.



Na območju Slovenskih Konjic so zasegli dobrega pol kilograma posušenih konopljinih vršičkov, na območju Žalca pa par sadik konoplje.