FOTO: Motor usoden za 20-letnika

GODOVIČ, HOTEDRŠICA – Včeraj okoli 16. ure so bili gasilci obveščeni o nesreči motorista na cesti Godovič–Hotedršica. Poročali smo, da je v nesreči umrl 20-letnik, ki so ga svojci pogrešali že od torka Gasilci so ob prihodu kraj zavarovali, nudili pomoč policiji pri urejanju prometa, izvlekli motorno kolo na cestišče ter pomagali pogrebni službi pri iznosu pokojne osebe.Policija ugotavlja, da naj bi 20-letni voznik motornega kolesa v levem nepreglednem ovinku izgubil nadzor nad vozilom, padel na bok in zdrsnil desno ter z vozišča, kjer je najprej trčil v začetek odbojno-zaščitne ograje in se skupaj z motornim kolesom prevrnil pod cesto po strmi brežini.Zaradi poškodb je na kraju umrl.