FOTO: Mariborski policisti v šoku: »Ko misliš, da si videl že skoraj vse«

Pnevmatike so bile popolnoma obrabljene. FOTO: PU Maribor

400 evrov kazni

MARIBOR – Policisti prometne policije Maribor so v ponedeljek na Ruški cesti ustavili 20-letnega Mariborčana, za katerega so ugotovili, da je vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, saj vozniškega izpita še ni opravil, poroča PU Maribor.Pri pregledu tehnične brezhibnosti osebnega avtomobila pa so ugotovili, da prednji pnevmatiki nista izpolnjevali predpisanih zahtev za uporabo v cestnem prometu, saj sta bili po celotni tekalni površini obrabljeni tako močno, da je bila vidna celo podloga iz tkanine, t. i. karkasa.Vozilo so zasegli in podali obdolžilni predlog zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, s plačilnim nalogom pa so mu izrekli 400 evrov globe.z mariborske policijske uprave je policijsko poročilo pospremil s pomenljivim sporočilom: »Ko misliš, da si videl že skoraj vse.«