FOTO: Mamo treh otrok mešanca mastifa raztrgala v lastnem domu

CHESIRE – Sosedje matere treh otrok, ki je umrla, potem ko sta jo napadla njena psa v britanskem Cheshiru, so razkrili, da so jo poskušali rešiti, vendar so bili prepozni.(44) je bila namreč huje poškodovana in je kmalu zatem umrla na kraju nesreče v dnevni sobi. Sosedje pravijo, da sta jo napadla njena psa, mešanca mastifa z imenom Billy in DJ. Njenih treh prestrašenih otrok, 22-letne hčerkein 12-letnih dvojčic, na srečo ni bilo v sobi med krvavim napadom.»Psa sem komaj spravil z nje. Ogromna sta bila. Poskusil sem ju odstraniti s svojim kladivom, a neuspešno, nato sem nanje vrgel opeke,« je dejal sosed družine ter dodal, da sta psa za kratek čas zbežala na vrt, on in še en sosed pa sta poskušala z brisačami pokriti njene odprte rane. Policija je dejala, da nikogar ne bodo aretirali, ker sta bila psa kupljena zakonito in sta živela na naslovu lastnika. Vsi sosedje nesrečne matere pravijo, da je bila čudovita oseba in da jim je žal za njene otroke.Kaj je pse spodbudilo takemu krvoločnemu obnašanju, ne vedo, sodeč po pisanju tujih medijev, je bil v ozadju neki prepir. Preiskava še poteka.