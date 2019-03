FOTO: Litijčanka (34) in Ljubljančan (37) gojila in preprodajala konopljo

LITIJA – Policisti policijske postaje Litija so konec februarja zaradi sumov proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi opravili hišno preiskavo pri dveh osumljencih, eno v okolici Litije, drugo na območju Ljubljane.



Ob preiskavi pri 34-letni osumljenki v okolici Litije so v stanovanjski hiši odkrili prirejen prostor za gojenje konoplje z vsemi pripomočki za gojenje, 260 rastlin konoplje rastline, okoli 1,5 kilograma prepovedane droge konoplje rastline in sezname, ki so kazali na promet s prepovedanimi drogami.



Istega dne so opravili hišno preiskavo še na območju Ljubljane pri 37-letnem osumljencu, kjer so pri preiskavi prostorov stanovanjske hiše odkrili okoli 3,5 kilograma posušenih vršičkov prepovedane droge konoplje rastline, 12 tablet (sum na ekstazi) ter okoli 10.000 evrov.



Osumljenec je bil pridržan in ob zaključku preiskave s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.



Kazensko bodo ovadili tudi 34-letno osumljenko, poroča PU Ljubljana.