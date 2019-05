FOTO: Kip narodnega heroja »okrasili« z albanskim grbom

Oskrunjeni kip. FOTO: Občina Šoštanj

ŠOŠTANJ – »Na Občini Šoštanj smo bili obveščeni, da so vandali oskrunili spomenik pesnika. Nad tem sramotnim dejanjem smo šokirani in globoko razočarani. Ne predstavljamo si, kdo bi bil sposoben takega dejanja,« so na šoštanjski občini zapisali v sporočilu za javnost.Kot je še poudaril tamkajšnji župan, se v njihovi občini soočajo s povečanjem števila priseljencev. »Slovenska zakonodaja jim omogoča brezplačno zdravstveno zavarovanje, brezplačne vrtce, brezplačno šolstvo, prehrano … V šoštanjski osnovni šoli, ki nosi ime prav po pesniku Kajuhu, imajo posebej zaposleno učiteljico za delo s tujci, v medgeneracijskem središču so jim na voljo brezplačne ure slovenskega jezika …« je še potarnal župan.Kot je še poudaril Menih, si na Občini Šoštanj zelo prizadevajo za ohranitev kulturne dediščine in spoštovanje ter upoštevanje vrednot, to pa pričakujejo od vseh, ki tam živijo. Dejanje so prijavili policiji in verjamejo, da bodo vandale prijeli.