FOTO: Je ta dvojica Saši Arsenoviču razbila lokal?

Eksplozija pred lokalom župana Saše Arsenoviča. FOTO: Tadej Regent, Delo

MARIBOR – Mariborski kriminalisti obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, ki je bilo storjeno 28. marca 2019 ob 2.34 na Gosposki ulici v Mariboru. Neznani storilec je takrat s pirotehničnim sredstvom poškodoval steklo gostinskega lokala. S kraja kaznivega dejanja sta pobegnila neznana moška, ki ju je posnela nadzorna kamera, poroča PU Maribor.Vse, ki bi kar koli vedeli o tem dejanju ali prepoznajo moška na priloženih fotografijah, prosijo, da jim to sporočijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.Spomnimo: 28. marca so neznanci poškodovali steklo na gostinskem lokalu Rožmarin v Mariboru , ki je v lasti mariborskega župana. »Po dveh razbitih šipah na Gostilni Maribor in najdeni granitni kocki, ki je priletela skozi eno od teh šip, je to že tretji napad, in to z eksplozivnim sredstvom,« je tedaj izjavil Arsenovič, ki je prepričan, da je šlo za politično motiviran napad.V eksploziji nobena oseba ni bila poškodovana, nastala je le premoženjska škoda. Arsenovič je ocenil, da znaša več tisočakov. Dodal je, da je bil to že tretji napad na njegovo lastnino v njegovem rodnem mestu. Prvič in drugič so v njegove lokale leteli kamni.